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15:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жара в Италии помогла обнаружить бомбу времен Второй мировой войны

По данным экспертов, снаряд весил почти 450 кг.

Источник: Reuters

В небольшой итальянской деревне Борго Виргилио недалеко от города Мантуя местные рыбаки обнаружили американскую бомбу времен Второй мировой войны, сообщает Reuters. Это произошло из-за снижения уровня воды в реке По, которая иссохла из-за аномальной европейской жары.

После эвакуации около 3000 мирных жителей, проживающих в окрестностях деревни, военные переместили устройство в карьер на расстоянии около 30 миль (45 километров) и уничтожили управляемым взрывом. Сообщений о пострадавших или нанесенном ущербе не поступало.

Недавно мы писали о том, что из-за сильнейшей за последние полвека жары впервые в истории пересох исток Темзы.

Олеся Маевская

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