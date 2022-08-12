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10:52 (мск), источник: Известия

Сухой закон: как Европа выживает без воды

Из-за аномальной погоды энергокризис в Старом Свете усугубляется.

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Более половины территории ЕС и Великобритании в этом году испытывает на себе последствия засухи, которые усугубляются аномальной жарой. Знаменитый Гринвич-парк в Лондоне теперь больше похож на пустыню. Угроза возникновения пожаров и нехватка воды приводят к проблемам не только в сельском хозяйстве и судоходстве, но и в энергетике. Властям приходится ограничивать водоснабжение и идти на нарушения экологических норм. Как европейцы справляются с погодной катастрофой — в фотогалерее «Известий».

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