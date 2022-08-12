Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальной мир
С 1979 по 2021 год темпы потепления составляли в среднем 0,75 градуса Цельсия за десятилетие, что превышает среднемировое значение — 0,19.
С 1979 по 2021 год темпы потепления составляли в среднем 0,75 градуса Цельсия за десятилетие, что превышает среднемировое значение — 0,19.
СТОКГОЛЬМ, 12 августа. /ТАСС/. Температура в арктическом регионе растет примерно в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру. Об этом в пятницу сообщает газета «Аамулехти» со ссылкой на исследование Метеорологического института Финляндии.
«С 1979 по 2021 год (период исследования — прим. ТАСС) темпы потепления в Арктике составляли в среднем 0,75 градуса Цельсия за десятилетие. Эта цифра в четыре раза превышает среднемировое значение, [которое составляет] около 0,19 градуса Цельсия», — приводит издание слова сотрудника института Мики Рантанена. Он добавил, что предыдущие исследования, согласно которым Арктика нагревалась только в два раза быстрее общемирового уровня, «существенно недооценивали масштаб изменения климата в регионе».
Финские ученые также обнаружили, что в отдельных регионах Крайнего Севера температура росла еще более высокими темпами. В частности, атмосфера над Баренцевым морем нагревалась в семь раз интенсивнее из-за рекордного сокращения площади морского льда.
Ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата представила доклад, согласно которому средняя температура на поверхности Земли с 2011 по 2020 год оказалась на 1,09 градуса выше аналогичных показателей периода с 1850 по 1900 год. При этом вклад хозяйственной деятельности человека составил около 1,07 градуса. Для ограничения мирового потепления в 2015 году было принято Парижское соглашение по климату, которое провозгласило целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания нагрева атмосферы в пределах 1,5 градуса. Россия присоединилась к инициативе в 2019 году.