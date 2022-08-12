Немецкие ученые выяснили, что пауки могут видеть сныБыструю фазу сна уже удалось обнаружить у птиц, рептилий и даже головоногих моллюсков
Фоторепортажи
11Французский ренессанс: как восстанавливают Нотр-Дам
13Сухой закон: как Европа выживает без воды
12:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Последнее суперлуние этого года показали на фото

Это полнолуние называется «осетровым», но это не единственное его название: из-за урожайного августа Луну называли «кукурузной», «черешневой», «зерновой», «рисовой» и «урожайной».

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

12 августа состоялось последнее суперлуние в этом году. Спутник подошел максимально близко к Земле и сиял на 30% ярче, чем обычно, а диск Луны выглядел в разы больше.

В 2022 году на Земле уже наблюдали три суперлуния. Они были в мае, июне и июле.

Также многие могли наблюдать Метеорный поток Персеиды, о котором мы писали ранее. Самый яркий звездопад года украсил небо в предрассветные часы утра 12 августа.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»