Последнее суперлуние этого года показали на фото
Это полнолуние называется «осетровым», но это не единственное его название: из-за урожайного августа Луну называли «кукурузной», «черешневой», «зерновой», «рисовой» и «урожайной».
Это полнолуние называется «осетровым», но это не единственное его название: из-за урожайного августа Луну называли «кукурузной», «черешневой», «зерновой», «рисовой» и «урожайной».
12 августа состоялось последнее суперлуние в этом году. Спутник подошел максимально близко к Земле и сиял на 30% ярче, чем обычно, а диск Луны выглядел в разы больше.
Также многие могли наблюдать Метеорный поток Персеиды, о котором мы писали ранее. Самый яркий звездопад года украсил небо в предрассветные часы утра 12 августа.
Олеся Маевская