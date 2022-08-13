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06:51 (мск), источник: © РИА Новости

Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре в Поволжье и на юге России

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Антициклон из Европы принесет на выходных в ряд регионов Поволжья и юга России жару до 37 и даже до 40 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: © РИА Новости

По его словам, обширный антициклон сейчас продвигается с запада на восток, на территорию России, его влияние будет «очень мощное и обширное».

«Гребень антициклона, который перемещается с запада, будет спокойно распространяться, но фундаментально устанавливаться на европейской части России. В выходные столбик термометра будет стремиться к 30-градусной отметке. Жаркая погода возвращается в центр европейской России», — сказал Вильфанд.

По его словам, также будет расти и ночная температура. К выходным она достигнет 15−16 градусов.

«Жаркая погода будет распространяться и на юго-восток европейской России, и в Поволжье, и на Урал. Температура в Волгоградской, Астраханской областях, на востоке Ставрополья будет достигать очень высоких температур — 37−38 градусов, а в Калмыкии — даже до 40 градусов», — добавил Вильфанд.

К концу недели на юге Ростовской области, в Краснодарском крае тоже установится жара — 37−38 градусов, в континентальных районах Крыма — 35−37 градусов, отметил собеседник агентства.

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