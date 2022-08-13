Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре в Поволжье и на юге России

По его словам, обширный антициклон сейчас продвигается с запада на восток, на территорию России, его влияние будет «очень мощное и обширное».
«Гребень антициклона, который перемещается с запада, будет спокойно распространяться, но фундаментально устанавливаться на европейской части России. В выходные столбик термометра будет стремиться к 30-градусной отметке. Жаркая погода возвращается в центр европейской России», — сказал Вильфанд.
По его словам, также будет расти и ночная температура. К выходным она достигнет 15−16 градусов.
«Жаркая погода будет распространяться и на юго-восток европейской России, и в Поволжье, и на Урал. Температура в Волгоградской, Астраханской областях, на востоке Ставрополья будет достигать очень высоких температур — 37−38 градусов, а в Калмыкии — даже до 40 градусов», — добавил Вильфанд.
К концу недели на юге Ростовской области, в Краснодарском крае тоже установится жара — 37−38 градусов, в континентальных районах Крыма — 35−37 градусов, отметил собеседник агентства.