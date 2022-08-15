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10:22 (мск), источник: Life.ru

«Финал лета»: Синоптик рассказал, какой погодой завершится август

Долгосрочный прогноз на «финал лета» показывает, что последняя декада августа будет значительно отличаться от первой. Какой погоды ожидать в конце лета и в начале осени, рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Источник: РИА "Новости"

Специалист напомнил, что первая декада августа в Центральной России характеризовалась достаточно высокой температурой воздуха. Однако, по его словам, в последние десять дней месяца погода будет соответствовать климатической норме.

«Финал лета будет благоприятным. Если первая декада месяца ознаменовалась относительной жарой с температурой выше 30 градусов и засухой, то в третьей десятидневке показания термометров и данные осадкомеров будут близки к средним показателям, то есть примерно 21 градус и 77 миллиметров осадков», — сказал Тишковец в интервью радио Sputnik.

Среднемесячная температура незначительно превысит норму. Так, в Центральной России она будет примерно 21,5 градуса в дневные часы и 12 градусов ночью. Дефицит осадков составит не более 20 процентов. В сентябре переход к осенней погоде будет происходить плавно, вероятно, будет длинное бабье лето.

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