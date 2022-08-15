Из-за проливных дождей Стамбул стал новой Венецией
Сильнейшие ливни размыли дороги, затоплены первые этажи зданий.
Сильнейшие ливни размыли дороги, затоплены первые этажи зданий.
Туристы и местные жители делятся в социальных сетях последствиями ливней в Стамбуле. Стихия настигает людей везде, даже в общественном транспорте: на одном из видео показали, как вода заполонила автобус с пассажирами.
Подтоплены станции метро, а также первые этажи зданий и магазинов. Пострадал и исторический центр, в том числе Большой базар.
Недавно мы писали о том, что сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул. Они вызвали наводнения и оползни, несколько людей погибло, пропало без вести и сильно пострадало.
Олеся Маевская