Ученые считают, что снегопады на Европе идут снизу вверх
Новый аппарат НАСА займется изучением льдов спутника Юпитера.
Новый аппарат НАСА займется изучением льдов спутника Юпитера.
Ученые из Техасского университета предполагают, что ледяная корка Европы, спутника Юпитера, состоит из чистого подводного снега, который поднимается к поверхности, а не падает вниз. Исследователи считают, что это образование появилось из-за наледи или пушистых скоплений ледяных кристаллов, которые аналогичным образом накапливаются под ледяными щитами Земли, сообщает Live Science.
Из этого можно сделать вывод, что ледяная корка Европы может содержать меньше солей, чем предполагалось. Низкое содержание соли может повлиять на структуру и прочность наледи спутника, а также на то, насколько хорошо орбитальный аппарат НАСА Europa Clipper сможет на ней закрепиться.
Его планируют запустить в октябре 2024 года. Аппарат должен пролететь мимо ледяного спутника и выяснить, может ли он быть пригодным для жизни. Сейчас разработкой радара аппарата занимаются ученые из Техасского университета в Остине.
Недавно мы писали о том, что исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде провели моделирование, показавшее, что мешает формированию стабильной системы колец Юпитера. Выяснилось, что всему виной крупные спутники планеты.
Олеся Маевская