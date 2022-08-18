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16:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Кемеровской области в разгар лета выпал снег

Причиной тому стал заток холода с северо-востока.

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Инструкторы по сноуборду и горным лыжам, работающие на горнолыжном курорте «Шерегеш», поделились в группе «ВКонтакте» видео с первым снегом. Они уточняют, что снег запорошил гору Мустаг.

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Как уточняют в пресс-службе администрации Таштагольского района Кемеровской области, в самом поселке осадков не наблюдается. Сотрудники Гидрометцентра поясняют, что выпадение снега для августа — редкость, но уже с 24 августа погода снова станет солнечной и теплой.

Недавно мы писали о том, что в Челябинской области в разгар лета выпал снег.

Олеся Маевская

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