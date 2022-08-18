Средиземное море нагрелось до экстремальных температур
Из-за изменений гибнут растения и животные.
Из-за изменений гибнут растения и животные.
По данным Министерства экологических изменений и демографических проблем Испании, температура в июле в стране побила все рекорды, достигнув самого высокого показателя с 1961 года. Из-за этого Средиземное море прогрелось так сильно, что это отражается на его обитателях, пишет Wortheum.
На данный момент вода теплее положенного на 3−5 градусов Цельсия. Такие условия приводят к гибели рыб, кораллов и водорослей. Аквафермы тоже несут потери: при такой температуре мидий разводить не получится.
В 2015—2019 годах волны жары уже негативно сказались на 50 морских видах, во многих случаях вызвав их массовую гибель. По словам океанологов, примерно треть вод Средиземного моря нужно защитить от людей, чтобы экосистемы смогли восстановиться.
Недавно стало известно, что в Британии из-за сильной жары из воды показались руины деревни.
Олеся Маевская