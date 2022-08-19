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17:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ураган в Крыму разрушил устричную ферму

Помимо устриц, пострадали машины сотрудников и посетителей.

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Издание «Лента новостей Крыма» сообщает, что сильный ливень со смерчем прошелся по озеру Донузлав и его окрестностям в Черноморском районе полуострова. По предварительным данным, люди не пострадали.

Однако смерч настиг обитателей местной устричной фермы. Как сообщили в пресс-службе МЧС, от непогоды пострадали припаркованные поблизости автомобили.

Недавно мы писали о попавшем на видео огненном смерче, который появился из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Олеся Маевская

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