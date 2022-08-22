В Китае вызовут искусственные дожди для защиты зерна от засухи
Посевы также будут обрабатывать водоудерживающими средствами, чтобы ограничить испарение.
Посевы также будут обрабатывать водоудерживающими средствами, чтобы ограничить испарение.
Из-за дефицита воды в Китае проблемы не только с гидроэнергией, но и с поливом зерновых культур. AP News сообщает, что жара этим летом достигла рекордных показателей за 61 год.
Река Янзцы обмелела, посевы увядают, а заводы закрываются, чтобы сэкономить электроэнергию для жилых домов. Сильнее всего пострадала провинция Сычуань, жара в которой достигает 45 градусов Цельсия.
В предстоящие 10 дней власти предпримут экстренные меры, чтобы обеспечить осенний урожай зерна, который составляет 75% годового урожая КНР — они будут вызывать искусственные дожди. Если урожай спасти не удастся, то это скажется не только на местных жителях — растущая потребность в импорте подтолкнет рост инфляции в других странах, например, в США и Европе.
Олеся Маевская