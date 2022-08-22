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13:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Китае вызовут искусственные дожди для защиты зерна от засухи

Посевы также будут обрабатывать водоудерживающими средствами, чтобы ограничить испарение.

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Источник: AP 2022

Из-за дефицита воды в Китае проблемы не только с гидроэнергией, но и с поливом зерновых культур. AP News сообщает, что жара этим летом достигла рекордных показателей за 61 год.

Река Янзцы обмелела, посевы увядают, а заводы закрываются, чтобы сэкономить электроэнергию для жилых домов. Сильнее всего пострадала провинция Сычуань, жара в которой достигает 45 градусов Цельсия.

В предстоящие 10 дней власти предпримут экстренные меры, чтобы обеспечить осенний урожай зерна, который составляет 75% годового урожая КНР — они будут вызывать искусственные дожди. Если урожай спасти не удастся, то это скажется не только на местных жителях — растущая потребность в импорте подтолкнет рост инфляции в других странах, например, в США и Европе.

Олеся Маевская

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