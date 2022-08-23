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16:17 (мск), источник: ТАСС Наука

Европа столкнулась с сильнейшей за последние 500 лет засухой

Более половины территории ЕС находится в зонах, где были объявлены предупреждения или тревога.

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Источник: B. Baruth/European Commission

БРЮССЕЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Европа переживает, вероятно, самую сильную засуху за последние 500 лет. Об этом сообщает Объединенный исследовательский центр (JRC) Еврокомиссии.

Более половины территории ЕС (64%) находится в зонах, где были объявлены предупреждения или тревога из-за засухи.

По мнению экспертов, сухие и теплые погодные условия в ряде западных регионов и Средиземноморье продержатся до ноября.

«Эксперты JRC считают, нынешняя засуха стала самой сильной за последние 500 лет», — указано в заявлении.

Еврокомиссар по инновациям, культуре, образованию и делам молодежи Мария Габриэль отметила, что такие погодные условия негативно сказываются на уровне воды и урожае зерновых, приводят к лесным пожарам. По мнению Габриэль, последствия изменения климата «с каждым годом становятся все очевиднее».

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