Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов РФ
Вильфанд: в ряде регионов России температура может достичь +34… +38°С.
Вильфанд: в ряде регионов России температура может достичь +34… +38°С.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие пять дней температура на европейской части России практически повсеместно будет выше нормы на 6−10°С. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в ряде регионов столбики термометра могут подняться до +34… +38°С. На большей части Северо-западного федерального округа ожидается температура на 7−10°С выше нормы. На юге Центрального федерального округа будет +34°С. В Поволжье температура также превысит климатическую норму на 6−9°С. В Саратовской области столбик термометра может подниматься до +30… +34°С.
В Южном федеральном округе также будет жарко. в Сочи и Туапсинском районе температура будет достигать +37… +38°С.
Ранее Вильфанд говорил о том, что в России можно ожидать длительный бархатный сезон, так как вода в морях и заливах России хорошо прогрелась в этом году. По его словам, температура воды на востоке Черного моря достигает +25… +26°С, а в Сочи и Анапе — 28.