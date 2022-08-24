Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской областиВ трех районах введен режим ЧС
Фоторепортажи
16Прощание с Дарьей Дугиной
9Победители Nature TTL Photographer of the Year
12:00 (мск), источник: Газета.Ру

В Техасе засуха позволила открыть самую длинную дорожку следов динозавров

В США обнаружена самая длинная дорожка следов динозавров возрастом 113 млн лет.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Dinosaur Valley State Park/Texas Parks and Wildlife

Сильная засуха, которая высушила реку, обнажила следы динозавров в государственном парке «Долина динозавров» в Техасе. Об сообщает портал ScienceAlert.

«Большинство следов, которые недавно были обнаружены в разных частях реки в парке, принадлежат акрокантозавру. Это был динозавр, который во взрослом состоянии достигал около 4,6 метра в высоту и весил около семи тонн», — сообщают представители парка.

Кроме того, археологи также обнаружили следы завропосейдона, который во взрослом состоянии достигал около 18 метров и весил около 44 тонн. Следы динозавров датируются примерно 113 млн лет назад.

По словам представителей парка, ​это одна из наиболее длинных дорожек следов динозавров в мире, которые когда-либо находил человек. В нормальных условиях, когда река не пересыхает, следы находятся под водой, что делает их не такими заметными.

Скоро в Техасе ожидаются дожди, поэтому, вероятно, следы снова окажутся под водой, однако государственный парк все равно продолжит их охранять.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Галкин вышел в сине-желтом костюме на сцену в Польше
«Они голодают». Почему украинские беженцы бегут из Испании
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»