Астрофотографы-любители создали идеальное изображение Луны
Для этого они использовали более 200 тысяч кадров спутника Земли.
Для этого они использовали более 200 тысяч кадров спутника Земли.
Эндрю Маккарти и Коннор Матерн — два любителя, которые занимаются астрофотографией. Они долгое время выкладывали свои работы на платформе Reddit и недавно решили опубликовать совместный детализированный снимок Луны, пишет ScienceAlert.
Маккарти работал над деталями, а Матерн — над цветопередачей. В течение одного вечера Эндрю сделал более 200 тысяч черно-белых фотографий, благодаря которым можно разглядеть все кратеры и шероховатости рельефа спутника Земли, в то время как Коннор делал цветные снимки.
Авторы потратили девять месяцев на обработку и объединение кадров в один красивый и детальный: Луна вышла более насыщенной, чем мы можем воспринять ее в реальности. Астрофотографы уточнили, что красноватыми тонами выделены участки, богатые железом и полевым шпатом, а голубоватыми — содержащие много титана.
Недавно мы писали о том, что самое крупное и последнее за 2022 год суперлуние показали на фото.
Олеся Маевская