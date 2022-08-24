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17:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрофотографы-любители создали идеальное изображение Луны

Для этого они использовали более 200 тысяч кадров спутника Земли.

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Источник: Andrew McCarthy and Connor Matherne

Эндрю Маккарти и Коннор Матерн — два любителя, которые занимаются астрофотографией. Они долгое время выкладывали свои работы на платформе Reddit и недавно решили опубликовать совместный детализированный снимок Луны, пишет ScienceAlert.

Маккарти работал над деталями, а Матерн — над цветопередачей. В течение одного вечера Эндрю сделал более 200 тысяч черно-белых фотографий, благодаря которым можно разглядеть все кратеры и шероховатости рельефа спутника Земли, в то время как Коннор делал цветные снимки.

Авторы потратили девять месяцев на обработку и объединение кадров в один красивый и детальный: Луна вышла более насыщенной, чем мы можем воспринять ее в реальности. Астрофотографы уточнили, что красноватыми тонами выделены участки, богатые железом и полевым шпатом, а голубоватыми — содержащие много титана.

Недавно мы писали о том, что самое крупное и последнее за 2022 год суперлуние показали на фото.

Олеся Маевская

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