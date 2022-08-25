В итальянском городе экстрасенса наняли для поиска воды во время засухи
Ранее он успешно обнаружил воду в соседнем населенном пункте.
Ранее он успешно обнаружил воду в соседнем населенном пункте.
Ремо Моралья, глава коммуны Баярдо в Лигурии, нанял экстрасенса-лозохода Ренато Лаболани, который с помощью металлических рамок должен был найти новые родники. Местные власти не знали, как по-другому справиться с засухой, сообщает Il Foglio.
Из-за жары и редких дождей в коммуне с конца весны пересохли два из пяти источников воды, а уровень грунтовых вод упал. «Понятно, что перед этим придется обращаться к инженерам, потребуется технико-экономическое обоснование. Но сейчас я уверен, что в определенных точках мы сможем выйти на водоносные слои», — заявил Моралья.
Лозоходство — парапсихологическая практика, которая позволяет находить скрытые предметы, обычно под землей, в том числе источники воды. Услуги лозохода с 30-летним опытом обошлись в 300 евро (17,8 тысяч рублей), но сумма может вырасти.
Олеся Маевская