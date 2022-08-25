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18:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы нашли потенциально обитаемую планету, покрытую водой

Она находится в сотне световых лет от Земли.

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Международная команда астрономов во главе с исследователями из Монреальского университета объявила об открытии экзопланеты TOI-1452 b, которая вращается вокруг двойной звезды TOI-1452 в созвездии Дракона.

Судя по данным, полученным с помощью космического телескопа TESS, вся ее поверхность покрыта водой, которая составляет 22−30% от общей массы.

В то же время Мировой океан занимает 70% поверхности Земли, но составляет лишь 1% от ее массы. Также известно, что TOI-1452 b примерно на 70% больше и почти в пять раз тяжелее нашей планеты и у нее каменистый рельеф. Полный оборот, то есть год на этой планете, занимает всего 11 земных дней.

Сама звезда относится к красным карликам, которые меньше Солнца, и вращается вокруг компаньона такого же типа на расстоянии 97 астрономических единиц, что в 2,5 раза больше расстояния между Солнцем и Плутоном. А от Земли TOI-1452 b удалена примерно на 100 световых лет. Статья с исследованиями опубликована в The Astronomical Journal.

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Недавно мы писали о том, что астрофизики с Гавайев предоставили новую информацию о недавно открытой экзопланете Ross 508 b, которая вращается вокруг красного карлика в 36,5 световых годах от нас.

Олеся Маевская

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