Астрономы нашли потенциально обитаемую планету, покрытую водой
Она находится в сотне световых лет от Земли.
Она находится в сотне световых лет от Земли.
Международная команда астрономов во главе с исследователями из Монреальского университета объявила об открытии экзопланеты TOI-1452 b, которая вращается вокруг двойной звезды TOI-1452 в созвездии Дракона.
Судя по данным, полученным с помощью космического телескопа TESS, вся ее поверхность покрыта водой, которая составляет 22−30% от общей массы.
В то же время Мировой океан занимает 70% поверхности Земли, но составляет лишь 1% от ее массы. Также известно, что TOI-1452 b примерно на 70% больше и почти в пять раз тяжелее нашей планеты и у нее каменистый рельеф. Полный оборот, то есть год на этой планете, занимает всего 11 земных дней.
Сама звезда относится к красным карликам, которые меньше Солнца, и вращается вокруг компаньона такого же типа на расстоянии 97 астрономических единиц, что в 2,5 раза больше расстояния между Солнцем и Плутоном. А от Земли TOI-1452 b удалена примерно на 100 световых лет. Статья с исследованиями опубликована в The Astronomical Journal.
Недавно мы писали о том, что астрофизики с Гавайев предоставили новую информацию о недавно открытой экзопланете Ross 508 b, которая вращается вокруг красного карлика в 36,5 световых годах от нас.
Олеся Маевская