В Китае на видео попало редкое радужное облако в форме цилиндра
Красочный эффект появился благодаря кристаллам льда в облаке и определенному направлению солнечного света.
Красочный эффект появился благодаря кристаллам льда в облаке и определенному направлению солнечного света.
В городе Хайкоу китайской провинции Хайнань появилось цилиндрообразное облако, «коронованное» радугой. Для появления подобного эффекта должно было удачно сложиться сразу несколько факторов, уточняет издание NewsFlare.
Такое облако — «пилеус» (pileus) — образовалось в результате охлаждения и конденсации влажного воздуха. Когда солнечный свет направлен под прямым углом, он преломляется между каплями и кристаллами льда в облаке, создавая «искривленную» радугу.
Ранее появилось видео с проплывающими над Санкт-Петербургом серебристыми облаками. Для создания ролика потребовалось сделать около тысячи снимков.
Олеся Маевская