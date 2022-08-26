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14:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Китае на видео попало редкое радужное облако в форме цилиндра

Красочный эффект появился благодаря кристаллам льда в облаке и определенному направлению солнечного света.

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В городе Хайкоу китайской провинции Хайнань появилось цилиндрообразное облако, «коронованное» радугой. Для появления подобного эффекта должно было удачно сложиться сразу несколько факторов, уточняет издание NewsFlare.

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Такое облако — «пилеус» (pileus) — образовалось в результате охлаждения и конденсации влажного воздуха. Когда солнечный свет направлен под прямым углом, он преломляется между каплями и кристаллами льда в облаке, создавая «искривленную» радугу.

Ранее появилось видео с проплывающими над Санкт-Петербургом серебристыми облаками. Для создания ролика потребовалось сделать около тысячи снимков.

Олеся Маевская

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