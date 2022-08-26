Туристы сняли на видео извержение курильского вулкана
Во время съемок никто не пострадал.
Во время съемок никто не пострадал.
В телеграм-канале Сахалинского туристско-информационного центра «GoSakhalin» появилось видео извержения вулкана Эбеко. Съемка происходила с дрона на острове Парамушир.
Туристы не планировали заснять этот момент: летательный аппарат был запущен, когда началось извержение. В административном центре Парамушира Северо-Курильска, находящемся в семи километрах от вулкана, пеплопад не наблюдался. Угрозу для населения он также не представлял.
Недавно мы писали о том, что на фото попало извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии.
Олеся Маевская