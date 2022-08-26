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17:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Туристы сняли на видео извержение курильского вулкана

Во время съемок никто не пострадал.

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В телеграм-канале Сахалинского туристско-информационного центра «GoSakhalin» появилось видео извержения вулкана Эбеко. Съемка происходила с дрона на острове Парамушир.

Туристы не планировали заснять этот момент: летательный аппарат был запущен, когда началось извержение. В административном центре Парамушира Северо-Курильска, находящемся в семи километрах от вулкана, пеплопад не наблюдался. Угрозу для населения он также не представлял.

Недавно мы писали о том, что на фото попало извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии.

Олеся Маевская

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