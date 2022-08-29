Швейцарские Альпы потеряли более половины своих ледников
С 2016 года процесс таяния заметно ускорился.
С 2016 года процесс таяния заметно ускорился.
Сотрудники Фрибургского университета, Лаборатории гидравлики, гидрологии и гляциологии, Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафта, Высшей технической школы Цюриха (Швейцария), Университета Гренобль Альп и Университета Тулузы (Франция) изучили уникальный фотоархив швейцарских топографов. Речь идет об оцифрованных снимках местных горных массивов.
Ученым удалось оценить объемы льда на альпийских вершинах на среднюю дату архива — 1931 год — и сравнить их с данными, полученными на начало точных измерений — 2016 год. Именно за этот период количества льда сократились на 51,5 процента — более чем наполовину, но уменьшение не всегда было столь выраженным.
Однако со временем процесс ускорился: с 2016 по 2021 годы объем льда сократился еще на 12 процентов. По словам климатологов, процесс развивается по худшему сценарию из возможных. Результаты исследования опубликованы в журнале The Cryosphere.
Недавно мы писали о том, что небольшие периферийные ледники на севере Гренландии, не связанные с ледниковым щитом острова, тают с огромной скоростью. Из-за потепления в Арктике в год исчезает больше 40 гигатонн (миллиардов тонн) льда.
Олеся Маевская