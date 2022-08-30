Астрономы обнаружили старейшую планетарную туманность
Она находится в рассеянном скоплении М37 в созвездии Возничего.
Она находится в рассеянном скоплении М37 в созвездии Возничего.
Международная команда астрономов из Национального автономного университета Мексики, Гонконгского университета (Китай) и Астрофизического центра Джодрелл-Бэнк (Великобритания) обнаружила редкую планетарную туманность внутри рассеянного звездного скопления M37, также известного как NGC2099. Результаты исследования были опубликованы в открытом доступе в Astrophysical Journal Letters.
Планетарная туманность, обнаруженная в нем, получила название IPHASX J055226.2+323724. Она стала третьей туманностью, обнаруженной в рассеянном звездном скоплении, и самой старой из когда-либо найденных.
К слову, скоплению М37 уже 500 миллионов лет. Ученые выяснили, что IPHASX J055226.2+323724 имеет кинематический возраст 70 тысяч лет, притом обычно возраст планетарных туманностей составляет от 5 до 25 тысяч лет.
Недавно астроном-любитель, изучавший снимки прибора для спектрографии темной энергии, случайно обнаружил древнейшую галактику в созвездии Пегаса.
Олеся Маевская