Период упадка: как пережить резкое наступление осени
Врачи советуют радоваться дождю и предостерегают от перехода на бесконечный кофе и бутерброды.
Врачи советуют радоваться дождю и предостерегают от перехода на бесконечный кофе и бутерброды.
В Центральной России с окончанием августа ожидается резкая смена климатических сезонов — небывалая в этом месяце жара сменится настоящей осенью, характерной для второй декады сентября. Такое стремительное изменение погоды может негативно повлиять на здоровье и самочувствие, особенно у метеозависимых людей. Как подготовиться к похолоданию, сохранить здоровье и не впасть в депрессию — в материале «Известий».
О резком наступлении осени и приходе холодного атмосферного фронта 29 августа сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал, что в последний день лета температура может понизиться до +16 градусов, ночью до +11 с усилением ветра до штормового. Кроме того, за последние три августовских дня осадков по прогнозам выпадет больше, чем за август, ставший самым жарким за всю историю метеонаблюдений.
О том, что жара закончится точно в срок — с последним днем лета, — предупредил и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В связи с отступлением антициклона, из-за которого в европейской части России стояла жара, 30 и 31 августа ожидается снижение атмосферного давления на 6−7 мм ртутного столба. По словам синоптика, «наиболее заметное изменение погоды произойдет в среду», 31 августа. Температура опустится сразу на 15−17 градусов, ее показатели будут ниже климатической нормы. В четверг, 1 сентября, в столице будет +15 градусов, а ночью столбик термометра может упасть до +3. Причем холода задержатся в регионе на всю первую декаду сентября — наступления бабьего лета в этот период ждать не стоит.
Резкие перепады температуры воздуха и давления могут негативно сказаться на здоровье, предупреждают медики. Особенно это касается людей метеозависимых и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
С переменой погоды могут быть связаны перепады настроения, боли в суставах и голове, головокружения, упадок сил, тахикардия.
Проанализировав статистику за шесть лет в нескольких сотнях больниц, ученые Мичиганского университета ранее выяснили, что с изменением температуры воздуха на 5 градусов риск инфаркта возрастает примерно на 5%.
Из-за стремительной смены температуры организм испытывает стресс и люди с ослабленным иммунитетом часто заболевают простудой и ОРВИ. Связанные с наступлением осени депрессивные состояния, смена светового режима, изменение рациона и недостаток витаминов могут привести к обострению хронических болезней. В таком случае простое переохлаждение может закончиться ангиной, отитом, гайморитом, бронхитом, циститом и рядом других заболеваний.
Момент перехода из лета в осень очень непростой для человека, отметила в беседе с «Известиями» психолог Марианна Мадьярова, и на физиологическом, и на психологическом уровне.
— Сокращается световой день, что влияет на циркадные ритмы, на настроение и самочувствие, уменьшается количество солнечного света и выработка витамина Д, который тоже в значительной степени влияет на настроение, — поясняет она. — Ну и вообще человек становится осенью менее активным, замедляются все метаболические процессы и организм начинает физиологически готовиться к такой зимней спячке.
С другой стороны, существуют и психологически важные факторы, тоже непростые.
— Осень — это время увядания природы, ее подготовка к умиранию — к зиме. Соответственно у человека могут актуализироваться мысли про жизнь и смерть, про собственные достижения, возможно про старение, увядание, это может происходить даже бессознательно, — говорит Мадьярова. — Настроение от этого тоже может значительно портиться. Кроме того, большинство жителей нашей страны в детстве сталкивались с суровой реальностью: всё лето было радостным, веселым, активным, а с наступлением осени начиналась тяжелая пора трудовых учебных будней, это может даже на телесном уровне оставлять свой след, проявляться во взрослом возрасте.
Поэтому, по словам психолога, работать важно и с физиологией, и с психологией.
Сохранить здоровье и избежать недомоганий с приходом осени возможно, говорят врачи, если к нему правильно подготовиться. Как рассказала «Известиям» терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Мария Меньшикова, чтобы сохранить летнюю бодрость и здоровье, а также защититься от простудных заболеваний, достаточно придерживаться простых правил.
Во-первых, необходимо соблюдать режим дня — количество сна должно быть достаточным, ложиться необходимо вовремя. Также, по словам врача, желательно проверить уровень витамина Д и скорректировать его, если наблюдаются какие-то отклонения.
Еще одно важное правило при резкой смене сезонов — чаще смотреть на термометр перед выходом на улицу и одеваться по погоде. Не стоит слишком сильно кутаться, но и холод терпеть не надо.
Ну и очень значительный фактор — сохранение хорошего настроения.
— Эндорфины — лучшие защитники организма, — подчеркивает медик. — Не теряйте бодрости духа, радуйтесь и теплой погоде, и прохладному осеннему дождичку. Во всем есть радость, чувствуйте ее.
Все эти советы кажутся очень простыми, но на деле все это очень важно, соглашается Марианна Мадьярова.
— Что касается физиологии, обязательно употребление в профилактической дозировке витамина Д. Если подозреваете его дефицит, можно сдать анализ и после консультации с врачом необходимо пропить лечебную дозировку. Этот витамин в значительной степени влияет на самочувствие, настроение, его уровень очень важно контролировать и периодически проверять, — говорит она. — Также важно обратить внимание на режим сна — ложиться пораньше, вставать пораньше и спать 8−9 часов. У каждого человека своя норма, но очень важно высыпаться.
Кроме того, необходимо озаботиться освещением, потому что световой день становится короче, солнца меньше, поэтому квартира и рабочее пространство должны быть хорошо освещены.
Также обязательно надо добавить физическую активность.
— Летом этой активности может быть значительно больше, так как погода располагает и можно просто ходить где-то гулять, проводить выходные на природе. Осенью количество этих возможностей снижается, а организму очень важно получать физическую нагрузку. Особенно осенью, — подчеркивает психолог. — Необходимо добавить в свое расписание что-то такое и постараться сделать это максимально приятным. То есть не из-под палки загонять себя в тренажерный зал, а найти какой-то формат двигательной активности, который будет приятен. Для кого-то это может быть игра в волейбол, в сквош, в теннис, неважно.
Что касается психологического состояния, осень — время, когда надо дать себе немного погрустить, говорит Мадьярова.
— Во-первых, можно дать себе встретиться с темой увядания, может быть своего собственного или кого-то из близких. Возможно, даже с темой смерти, если она очень волнует и не проработана и вызывает много страхов, — поясняет специалист. — Это самое время попечалиться, поисследовать этот вопрос. Если сложно одному, то это всегда можно сделать в компании психолога. Если возникают какие-то экзистенциальные вопросы или ощущения тлена, бренности и так далее, это норма. И можно уделить этим переживаниям какое-то время, возможны какие-то осознания. Этой темы не надо бояться как огня и убегать от нее.
Однако, по словам эксперта, тут важно соблюдать баланс, чтобы входить в эту тему, исследовать ее, но не застревать в ней.
— Поисследовали, погрустили, может быть, где-то поплакали, пожалели, что лето прошло, где-то пожалели себя, что сейчас начнется учебный год у детей, придется активно в это вовлекаться, рано вставать — и всё, — говорит она.
Очень важно искать в этом времени года плюсы и новые возможности.
— Иногда появляются возможности что-то поделать, до чего руки не доходили летом. И будет здорово даже составить для себя список таких приятных активностей, которые осенью более актуальны, — советует Мадьярова. — Это может быть и сбор каких-нибудь осенних букетов, и прогулки по лужам под дождем, это могут быть какие-то домашние истории — поиграть в настольные игры, принять ванну с аромамаслами. Ароматерапия, кстати, тоже часто помогает пережить непростой период.
Однако в этот период, по словам психолога, очень важно соблюдать баланс расслабления и активности.
— Организм входит в режим энергосбережения, иногда может хотеться поваляться под уютным пледом, посмотреть сериальчик— это здорово и ценно, если есть возможность. Можно дать себе какое-то время понаслаждаться таким способом отдыха, — говорит эксперт. — Но если вы чувствуете, что это состояние затягивается и переходит в апатию, то тут очень важно себя подбодрить и все-таки уговорить начать что-то делать. В состоянии нехватки ресурса очень сложно сделать этот первый шаг. Тут надо себя чуть-чуть подтолкнуть по-хорошему и договориться с собой: я точно знаю, что не хочется и лень на улицу выходить, там такая погода, но я точно знаю, что мне потом будет классно, мне понравится. И тогда аккуратненько, может быть заварив себе в термокружку какой-нибудь чай с облепихой, заставить себя выйти за пределы квартиры и, например, отправиться на занятия йогой. Главное не застрять в состоянии замедления, чтобы оно не усугублялось и не стало бесконечно долгим.
Правильный рацион и режим питания также поможет сохранить здоровье и не впасть в депрессию с наступлением ненастной погоды.
Терапевт Мария Меньшикова предостерегает от перехода на «бутерброды и бесконечный кофе» — питание должно быть рациональным и сбалансированным. Также по-прежнему, как и в жару, важно соблюдение питьевого режима. При этом количество жидкости можно уменьшить в зависимости от температуры окружающей среды.
Медик советует чаще употреблять имбирь, куркуму, лимонник, особенно тем, кто страдает пониженным давлением. Также, по ее словам, стоит приперчивать пищу, не забывать есть лук и чеснок.
Насытить организм витаминами могут помочь летние запасы. Врач советует съедать 1−2 яблока в день, есть черную смородину, персики, облепиху, помидоры. Всё это, по ее словам, «хранители аскорбиновой кислоты».
Марианна Мадьярова также советует добавлять в рацион какие-то яркие продукты — они даже визуально способны улучшать настроение, а кроме того, содержат различные витамины, которые помогают укреплять нервную систему.