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16:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

В ОАЭ нашли способ «заполнять» дождевые облака водой

Этот метод позволил увеличить объем годовых осадков на 10−30%

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Сотрудники Национального центра метеорологии Объединенных Арабских Эмиратов научились максимально эффективно использовать непогоду, пишет Finance Digest. Специалисты сканируют погодные карты в поисках облачных образований, а позже к ним поднимается двухтурбинный самолет с десятками зарядами с солью, прикрепленных к крыльям.

На высоте 9 тысяч футов (2743,2 метров) над уровнем моря пилот выпускает их в самые большие облака — это помогает сгенерировать больше дождевой воды. ОАЭ являются одним из самых жарких и засушливых регионов на планете, но их инновация с солью позволила увеличить объем осадков в среднем на 3,9 дюйма (10 сантиметров), то есть на 10−30% в год.

Местные чиновники утверждают, что засев облаков солью помогает справиться с увеличением спроса на воду и климатическими изменениями и в меньших объемах использовать дорогостоящие опреснительные установки. Соседствующие страны, в том числе Саудовская Аравия и Иран, выразили желание использовать тот же метод для борьбы с засухой.

Недавно мы писали о том, что из-за дефицита воды в Китае вызовут искусственные дожди для защиты зерна от засухи. Посевы также будут обрабатывать водоудерживающими средствами, чтобы ограничить испарение.

Олеся Маевская

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