В ОАЭ нашли способ «заполнять» дождевые облака водой
Этот метод позволил увеличить объем годовых осадков на 10−30%
Этот метод позволил увеличить объем годовых осадков на 10−30%
Сотрудники Национального центра метеорологии Объединенных Арабских Эмиратов научились максимально эффективно использовать непогоду, пишет Finance Digest. Специалисты сканируют погодные карты в поисках облачных образований, а позже к ним поднимается двухтурбинный самолет с десятками зарядами с солью, прикрепленных к крыльям.
На высоте 9 тысяч футов (2743,2 метров) над уровнем моря пилот выпускает их в самые большие облака — это помогает сгенерировать больше дождевой воды. ОАЭ являются одним из самых жарких и засушливых регионов на планете, но их инновация с солью позволила увеличить объем осадков в среднем на 3,9 дюйма (10 сантиметров), то есть на 10−30% в год.
Местные чиновники утверждают, что засев облаков солью помогает справиться с увеличением спроса на воду и климатическими изменениями и в меньших объемах использовать дорогостоящие опреснительные установки. Соседствующие страны, в том числе Саудовская Аравия и Иран, выразили желание использовать тот же метод для борьбы с засухой.
Недавно мы писали о том, что из-за дефицита воды в Китае вызовут искусственные дожди для защиты зерна от засухи. Посевы также будут обрабатывать водоудерживающими средствами, чтобы ограничить испарение.
Олеся Маевская