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17:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Испании выпал град размером с теннисный мяч

Погибла годовалая девочка, около 30 пострадавших от непогоды людей находятся в больнице.

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В городе Ла-Бисбаль-де-л’Эмпорда выпал град размером с теннисный мяч — диаметр осадков в среднем составляет 10 сантиметров. Пострадали дома и машины: разбиты лобовые стекла и помяты крыши автомобилей, повреждена черепица, солнечные батареи и линии электропередач.

Daily Mail также сообщает, что от полученных травм погибла годовалая девочка, одна женщина находится в тяжелом состоянии и еще 28 человек обратились за медицинской помощью.

В экстренные службы поступило более 40 вызовов от местных жителей. Каталонские метеорологи назвали град самым крупным за последние 20 лет.

Недавно мы писали о том, что в Кемеровской области в разгар лета выпал снег. Причиной тому стал заток холода с северо-востока.

Олеся Маевская

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