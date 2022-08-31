В Испании выпал град размером с теннисный мяч
Погибла годовалая девочка, около 30 пострадавших от непогоды людей находятся в больнице.
Погибла годовалая девочка, около 30 пострадавших от непогоды людей находятся в больнице.
В городе Ла-Бисбаль-де-л’Эмпорда выпал град размером с теннисный мяч — диаметр осадков в среднем составляет 10 сантиметров. Пострадали дома и машины: разбиты лобовые стекла и помяты крыши автомобилей, повреждена черепица, солнечные батареи и линии электропередач.
Daily Mail также сообщает, что от полученных травм погибла годовалая девочка, одна женщина находится в тяжелом состоянии и еще 28 человек обратились за медицинской помощью.
В экстренные службы поступило более 40 вызовов от местных жителей. Каталонские метеорологи назвали град самым крупным за последние 20 лет.
Недавно мы писали о том, что в Кемеровской области в разгар лета выпал снег. Причиной тому стал заток холода с северо-востока.
Олеся Маевская