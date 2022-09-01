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13:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Школьная линейка на Курилах прошла на фоне извергающегося вулкана

Никто не пострадал.

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В Северо-Курильске торжественная школьная линейка прошла на фоне извержения вулкана Эбеко. Он выбросил столб пепла, уточняется в телеграм-канале Amur Mash.

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«В Северо-Курильске функционирует всего одна школа. Торжественная линейка всегда проводится на городской площади. Сегодня во время мероприятия произошел выброс пепла. Детям точно запомнится такое первое сентября», — добавили в городской администрации.

Недавно мы писали о том, что туристско-информационный центр «GoSakhalin» показал видео извержения вулкана Эбеко. Съемка происходила с дрона на острове Парамушир.

Олеся Маевская

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