Школьная линейка на Курилах прошла на фоне извергающегося вулкана
Никто не пострадал.
Никто не пострадал.
В Северо-Курильске торжественная школьная линейка прошла на фоне извержения вулкана Эбеко. Он выбросил столб пепла, уточняется в телеграм-канале Amur Mash.
«В Северо-Курильске функционирует всего одна школа. Торжественная линейка всегда проводится на городской площади. Сегодня во время мероприятия произошел выброс пепла. Детям точно запомнится такое первое сентября», — добавили в городской администрации.
Недавно мы писали о том, что туристско-информационный центр «GoSakhalin» показал видео извержения вулкана Эбеко. Съемка происходила с дрона на острове Парамушир.
Олеся Маевская