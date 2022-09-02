На Сахалине заметили водяной смерч
Очевидцы не пострадали.
Очевидцы не пострадали.
В телеграм-канале «Инцидент Сахалин» появилось видео с водяным смерчем, снятое на берегу у села Рыбацкого Анивского района. По словам очевидцев, смерч высота смерча была около 200 метров.
Торнадо появился внезапно, направился к берегу, но исчез через несколько минут, не причинив вреда людям. Такое погодное явление характерно больше для тропических регионов России, но на Сахалине является редкостью. Метеорологи предполагают, что торнадо появился из-за скопления кучевых облаков и мощного циклона.
Недавно мы писали о том, что на побережье Франции обрушился мини-торнадо. Посетители побережья города Кальвадос в Нормандии были вынуждены экстренно покинуть пляжи из-за климатического бедствия.
Олеся Маевская