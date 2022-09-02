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12:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Сахалине заметили водяной смерч

Очевидцы не пострадали.

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В телеграм-канале «Инцидент Сахалин» появилось видео с водяным смерчем, снятое на берегу у села Рыбацкого Анивского района. По словам очевидцев, смерч высота смерча была около 200 метров.

Торнадо появился внезапно, направился к берегу, но исчез через несколько минут, не причинив вреда людям. Такое погодное явление характерно больше для тропических регионов России, но на Сахалине является редкостью. Метеорологи предполагают, что торнадо появился из-за скопления кучевых облаков и мощного циклона.

Недавно мы писали о том, что на побережье Франции обрушился мини-торнадо. Посетители побережья города Кальвадос в Нормандии были вынуждены экстренно покинуть пляжи из-за климатического бедствия.

Олеся Маевская

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