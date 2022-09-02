В Лихтенштейне землетрясение прервало заседание о землетрясениях
Местные жители и представители власти не пострадали.
Местные жители и представители власти не пострадали.
Заседание в парламенте Лихтенштейна, на котором обсуждалась необходимость страхования от землетрясений, было прервано из-за подземных толчков, пишет Associated Press News. Незадолго до этого законодатель Беттина Петцольд-Майэр утверждала, что шансы граждан страны пострадать от этого стихийного бедствия ничтожно малы. Заседание пришлось отложить.
Лихтенштейн расположен между Швейцарией и Австрией и является одной из самых маленьких стран Европы. Тектонические силы, которые привели к созданию Альп, все еще активны и иногда вызывают землетрясения.
Сотрудники Немецкого исследовательского центра геонаук оценили колебания в 3,9 балла. Полиция Лихтенштейна заявила, что о травмах или повреждениях не сообщалось.
Недавно мы писали о том, что в Шотландии подготовили отряд крыс-спасателей. Грызуны будут работать в эпицентрах землетрясений.
Олеся Маевская