Два смерча над морем рядом с Сочи попали на видео
Перед выходными синоптики предупредили об ухудшении погоды.
Перед выходными синоптики предупредили об ухудшении погоды.
В выходные над морем в районе Мамайки-Дагомыса пронеслись мощные смерчи, образовавшие воронку в море. В социальных сетях местные жители и туристы активно делятся видео с ними, пишет интернет-портал «Кубанские Новости».
Воронки «проплыли» далеко от берега и оказались не опасны для людей. Разрушений и повреждений имущества также зафиксировано не было.
Недавно мы писали о том, что ураган в Крыму разрушил устричную ферму. Помимо устриц, пострадали машины сотрудников и посетителей.
Олеся Маевская