Дворец и опенспейс: 7 необычных школ со всего мираМесто, где детей учат вычитать, умножать, малышей не обижать и делать еще сотню различных дел, не обязательно должно быть банальным
Фоторепортажи
9Начало нового учебного года в школах России
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
11:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Два смерча над морем рядом с Сочи попали на видео

Перед выходными синоптики предупредили об ухудшении погоды.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В выходные над морем в районе Мамайки-Дагомыса пронеслись мощные смерчи, образовавшие воронку в море. В социальных сетях местные жители и туристы активно делятся видео с ними, пишет интернет-портал «Кубанские Новости».

Воронки «проплыли» далеко от берега и оказались не опасны для людей. Разрушений и повреждений имущества также зафиксировано не было.

Недавно мы писали о том, что ураган в Крыму разрушил устричную ферму. Помимо устриц, пострадали машины сотрудников и посетителей.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»