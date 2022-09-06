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18:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Треть территории Пакистана ушла под воду из-за сезонных дождей

Ущерб оценивается в 10 миллиардов долларов.

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Из-за аномального сезона дождей Пакистан буквально затопило, передает The Guardian. Местные власти уже называют природную катастрофу «худшей в истории страны».

Стихия нанесла урон 33 миллионам человек, разрушив 1,6 миллиона домов, а общий ущерб уже оценивается в 10 миллиардов долларов (более 609 миллиардов рублей). На сегодняшний день 1314 человек погибли, 12 тысяч получили травмы, многие остались без крова и обращаются в больницы из-за проблем, вызванных отравлениями и малярией.

Ситуация усугубляется тем, что крупнейшее озеро в стране Манчар вышло из берегов и топит самые густонаселенные районы провинции Синд.

Наводнение также уничтожило 90% урожая, и теперь перед страной стоит реальная угроза голода.

Ранее стало известно, что сильнейшая за последние 40 лет засуха охватила Восточную Африку — дождей на этих территориях не наблюдается четвертый сезон подряд.

Олеся Маевская

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