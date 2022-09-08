Телескоп «Иноуэ» прислал первые изображения хромосферы Солнца
На сегодняшний день это самый мощный телескоп в мире: его оптика позволяет изучить звезду в различных спектрах световых волн.
На сегодняшний день это самый мощный телескоп в мире: его оптика позволяет изучить звезду в различных спектрах световых волн.
В честь официального открытия солнечного телескопа «Иноуэ» или DKIST (The Daniel K. Inouye Solar Telescope) астрономы из Национальной солнечной обсерватории США представили первые изображения внешней части оболочки (хромосферы) Солнца в разрешении 18 километров на один пиксель.
Ученые уверены, что уже в первые пять лет работы аппарат соберет больше информации о звезде, чем за всю историю изучения, пишет Science Alert.
Четырехметровый солнечный телескоп «Иноуэ», установленный на острове Мауи на Гавайях, на данный момент является самым большим солнечным телескопом в мире. Дополнительные инструменты адаптивной оптики позволяют максимально уменьшить эффект размытости объектов, возникающей вследствие турбулентности в земной атмосфере.
Полученные изображения были сняты на длине волны 789 нанометров. Самые яркие точки фрагментов соответствуют наиболее горячим частям Солнца, а темные области указывают на процессы охлаждения кипящей плазмы, которая постепенно опускается в недра звезды. Исследователи утверждают, что первые снимки «Иноуэ», сделанные в начале июня, только начало великих открытий.
Недавно астрономы Европейского космического агентства (ESA) в рамках проекта Gaia Milky Way составили карту жизни Солнца.
Олеся Маевская