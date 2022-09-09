Синоптик спрогнозировал дату начала бабьего лета в Центральной России
Бабье лето может начаться в Центральной России ближе к концу месяца. Об этом 9 сентября рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Бабье лето может начаться в Центральной России ближе к концу месяца. Об этом 9 сентября рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Метеоролог отметил, что скоро среднесуточная температура воздуха начнет соответствовать климатической норме.
«Бабье лето у нас, в принципе, по прогнозу рассчитывается с 19 по 26 сентября. Очень похоже на то, что именно на эту неделю придется долгожданное бабье лето — период теплой и сухой погоды продолжительностью не менее 3−5 дней, которого все ждут с 1 сентября», — сказал Шувалов в интервью радио Sputnik.
Он добавил, что температура станет больше соответствовать климатической норме уже 12 сентября.
«Ночные температуры будут порядка +5…+7 градусов, а дневные — порядка +14… +16 градусов. Норма осенью резко идет вниз: сейчас нормальная среднесуточная температура +13 градусов, а через неделю она станет меньше практически на градус», — пояснил синоптик.
С этим согласна главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. 7 сентября она рассказала, что, несмотря на то что первая часть месяца точно будет холодной, во второй можно ожидать более высоких температур в ночное и дневное время. Метеоролог спрогнозировала дневные температуры до +17…+18 градусов.
Однако в предстоящие выходные в Подмосковье нужно будет одеваться теплее. 8 сентября пресс-служба ГУ МЧС России предупредила, что с 9 по 11 сентября в ночные и утренние часы местами в регионе ожидаются заморозки с температурой 0…-2 градуса. Жителей призвали соблюдать правила эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования и самодельных нагревательных устройств воздуха.