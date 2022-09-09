Исследование: глобальное потепление на 1,5 градуса изменит Землю
В частности — активирует несколько переломных моментов климата.
В частности — активирует несколько переломных моментов климата.
Согласно новому крупному исследованию, опубликованному в журнале Science, неспособность достичь цели Парижского соглашения по ограничению глобального потепления непременно приведет к непоправимым изменениям нашей планеты. Однако международная группа ученых из Швеции, Германии и Великобритании подчеркивает, что еще есть возможность все исправить.
Парижское соглашение — это юридически обязательный международный договор по тематике изменения климата. Его задача — удержание прироста глобальной средней температуры в целях максимально быстрого прохождения пика глобальной эмиссии парниковых газов и, как следствие, ограничение роста глобальной температуры до 1,5 градусов Цельсия.
Даже нынешний температурный уровень планеты активизировал два переломных момента климата — необратимых изменения в климатической системе Земли.
Таяние Антарктического и Гренландского ледяных щитов уже повлияло на уровни источников, но еще содержит достаточно замороженной воды, чтобы поднять уровень мирового океана на несколько метров.
Ранние оценки специалистов показывали, что у человечества есть «запас» в 3−5 градусов, при котором можно будет стабилизировать климат планеты. Но недавние наблюдения, моделирование и палеоклиматические реконструкции показывают, что этот температурный порог намного ниже. Новая статья представляет собой собирательный материал на основе 200 исследований.
Авторы работы определили 9 переломных моментов климата из 16, которые значительно изменят планету. Пять из них уже перешли из статуса «Возможных» в «Вероятные»: таяние ледяных щитов Гренландии и Западной Антарктики, повсеместное резкое таяние вечной мерзлоты, нарушение конвекции в Лабрадорском море и массовое вымирание тропических коралловых рифов.
Ученые подчеркивают, что если глобальная температура не только увеличится на 1,5 градуса, но и останется на том же уровне, в течение последующих 50−60 лет произойдут самые страшные для человечества изменения.
Недавно мы писали о том, что российские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением: они разработали новый упрощенный метод получения промышленных кобальт-никелевых катализаторов для переработки углекислого газа. В дальнейшем научная группа намерена продолжить поиск новых эффективных и стабильных веществ и соединений, которые помогут уменьшить парниковый эффект.
Олеся Маевская