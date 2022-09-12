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15:54 (мск), источник: РБК Life

Древний коралловый риф нашли в пустыне Австралии. Что в нем особенного

Ранее эти территории покрывал тропический океан.

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Источник: CC0/Desertrose7

В австралийской пустыне обнаружили древний коралловый риф. Благодаря спутнику удалось сделать снимки рельефа — круглое возвышающееся кольцо шириной около 1 300 метров с куполом в центре, пишет Earth Surface Processes and Landforms. Возраст образований оценили в несколько миллионов лет.

Команда ученых во главе с геологом Матеем Липаром из Словенской академии наук и искусств изучила равнину Налларбор на юге Австралии, когда-то на этой территории был океан. Сейчас это место представляет собой пустыню с известняковыми породами, которая простирается более чем на тысячу километров.

«Благодаря спутниковым снимкам высокого разрешения и полевым исследованиям мы определили четкие остатки первоначальной структуры морского дна, сохранившейся в течение миллионов лет. Это первая форма рельефа такого типа, обнаруженная на равнине Налларбор», — сообщил геолог Майло Бархам из Университета Кертина в Австралии.

По данным исследования, океан, покрывавший равнину, начал высыхать около 14 млн лет назад. Неподалеку также обнаружены следы исчезнувших рек и песчаных дюн.

Ученые считают, что структура имеет естественное происхождение. Она представляет собой окаменевший коралловый риф, который приобрел необычную форму. Кроме того, холм сохранил первоначальные мембранные структуры и особенности, типичные для современного Большого Барьерного рифа.

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