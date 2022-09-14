Видео дня. В Чили рухнул горный ледник из-за жары
Момент крушения сняли туристы.
Момент крушения сняли туристы.
Жара и постоянные дожди стали причиной крушения одного из крупнейших ледников Чили, сообщает Reuters. Все произошло в национальном парке в чилийском регионе Патагония, момент обрушения успели заснять туристы.
На кадрах видно, как ледник, находящийся на вершине высотой около 200 м, пришел в движение, а затем откололся. Климатолог Университета Сантьяго Рауль Кордеро объяснил, что подобные обвалы — нормальное явление. Однако, по его словам, число случаев за последние годы увеличилось, что вызывает беспокойство специалистов. По информации эксперта, перед обрушением в этом районе Патагонии стояла жаркая погода с аномальными температурами. Он утверждает, что резкие всплески потепления связаны с антропогенным изменением климата и выбросами парниковых газов.
Ледники Гренландии из-за жаркой погоды стали таять быстрее. В июле на севере острова температура достигла +16 градусов, это на 10 градусов теплее, чем обычно для этого времени года, сообщал Национальный центр данных по снегу и льду США (NSIDC). Специалисты считают, что если весь лед Гренландии растает, то уровень Мирового океана поднимется на 7,5 м. По их данным, в 2020 году процесс таяния ледяного покрова острова прошел точку невозврата.