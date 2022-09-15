Над Шотландией, Ирландией и Англией пронесся огненный шар
Многие уверены, что это был падающий метеорит.
Многие уверены, что это был падающий метеорит.
В среду, 14 сентября, сотни жителей Шотландии, северной Ирландии и северной Англии сообщили о пронесшемся по ночному небу огненном шаре, многие из которых сняли его на мобильные телефоны. Британская метеорная сеть (UKMON), описывающая себя как «процветающее сообщество гражданских ученых» получило более 800 сообщений о возможном метеорите.
The Guardian сообщает, что представители организации всерьез взялись за расследование объекта, поскольку он вполне может оказаться космическим мусором. Один из комментаторов, астроном Джон Маклин написал, что, вероятнее всего, это был спутник Starlink компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.
Он утверждает, что для метеора он слишком медленно падал. «Вероятно, спутник сошел с орбиты и загорелся при повторном входе в атмосферу», — прокомментировал Маклин. В подтверждение своей теории он также добавил, что метеорит распался бы на кусочки ближе к концу своей траектории, максимально близко к земле.
Одновременно с этим Стив Оуэнс, астроном и один из сотрудников Научного центра Глазго, выступая на BBC Radio Scotland, сказал, что это наверняка был метеорит. Представители SpaceX еще не дали комментарий.
Недавно мы писали о том, почему в метеоритах встречаются алмазы. Природа появления этого материала десятилетиями оставалась для исследователей загадкой.
Олеся Маевская