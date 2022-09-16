Исследование: мантия Земли работает по принципу лавовой лампы
При сильных извержениях со свежей лавой могут выйти образцы предыдущих выбросов.
При сильных извержениях со свежей лавой могут выйти образцы предыдущих выбросов.
Сотрудник Калифорнийского университета Мэттью Джексон и его коллеги из Исландии изучили пробы магмы вулкана Фаградальсфьядль, который проснулся в июне 2021 года. Множество ученых в те дни находились непосредственно в эпицентре событий и лично наблюдали за формированием нового участка земной коры. Благодаря сильным ветрам и медленному темпу извержения Джексон и другие исследователи смогли подобраться достаточно близко, чтобы собрать свежайшие образцы лавы.
Геологи во главе с Сэмундуром Халльдорссоном из Университета Исландии пытались выяснить, как глубоко в мантии формируется магма, как далеко под поверхностью она хранится до извержения и что происходит в резервуаре до проявления вулканической активности. «Предполагалось, что магматическая камера медленно заполняется магмой, а после извержения опустошается, — пояснил Джексон. — Потому в химическом составе магмы редко происходят изменения».
Но в магме Фаградальсфьядля было в 1000 раз больше предполагаемого количества элементов. Если у других вулканах ушли бы десятилетие на смену вариантов состава лавы, то у исследуемого объекта — всего месяц.
Более того, судя по химическому анализу, в лаве были все элементы извержений юго-запада Исландии за последние 10 000 лет.
По мнению ученых, такая изменчивость является результатом последующих потоков магмы, поступающих в камеру из более глубоких слоев мантии.
«Представьте себе лавовую лампу, — сказал Джексон. — Подогрев внизу нагревает каплю, которая поднимается вверх, охлаждается и опускается. Мантия Земли — от верхней части ядра до под тектоническими плитами — работает во многом как лавовая лампа. Тепло заставляет ее подниматься, образуя шлейфы, и плавно двигаться к поверхности. Породы из этих шлейфов накапливаются и кристаллизуются, газы выходят через кору, а давление растет до тех пор, пока магма не найдет способ вырваться наружу».
Ученые считают, что подобные изменения в составе не редкость, но у специалистов не всегда получается вовремя собрать подходящие образцы для исследования. К тому же, большинство научных работ основано на древних извержениях и их фиксированной магме. Исследование о Фаградальсфьядле опубликовано в журнале Nature.
В прошлом году этот же вулкан выставили на продажу. Одна из 19 наследников, владеющих фермерским хозяйством Храун, на территории которого расположен Фаградальсфьядл, решила его продать.
Олеся Маевская