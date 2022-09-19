На юго-западе Китая найдена самая ранняя окаменелость гиббонаНаходка поможет найти недостающее звено в истории эволюции человекообразных обезьян
Фоторепортажи
7Последнее суперлуние 2022 года
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
12:09 (мск), источник: Life.ru

Глобальное потепление обрушит на Землю мощные ливни и наводнения

Geophysical Research Letters: Глобальное потепление приведет мир к сильнейшим ливням.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: AP 2022

Глобальное изменение климата спровоцирует мощнейшие ливни, которые окутают весь мир. К такому мнению пришла команда датских метеорологов и ученых Копенгагенского университета. Их работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters.

Так, специалисты с помощью компьютерной графики провели симуляцию погодных условий 2 июля 2011 года, когда к северу от Копенгагена прошел сильнейший ливень и привёл к наводнению. Моделирование запускали несколько раз — по одному разу для каждого уровня глобальной температуры: −1, 0, +1, +2 и +3 градуса Цельсия.

Исследование показало, что чем выше была температура, тем сильнее шел дождь, вызывая в дальнейшем наводнение. Эксперты убеждены, что если бы климат не потеплел за XX век на один градус, то шанс образования ливня 2011 года был бы вдвое ниже.

Неутешительный прогноз по теме изменения климата сделали и учёные из Агентства по охране окружающей среды. Они убеждены в том, что дальнейшее глобальное потепление может привести к росту числа суицидов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему Венгрия, Румыния и Польша ожидают распада Украины
Сухопутные корсары: Как русские "коммандос" Наполеона победили
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»