Глобальное потепление обрушит на Землю мощные ливни и наводнения
Geophysical Research Letters: Глобальное потепление приведет мир к сильнейшим ливням.
Geophysical Research Letters: Глобальное потепление приведет мир к сильнейшим ливням.
Глобальное изменение климата спровоцирует мощнейшие ливни, которые окутают весь мир. К такому мнению пришла команда датских метеорологов и ученых Копенгагенского университета. Их работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters.
Так, специалисты с помощью компьютерной графики провели симуляцию погодных условий 2 июля 2011 года, когда к северу от Копенгагена прошел сильнейший ливень и привёл к наводнению. Моделирование запускали несколько раз — по одному разу для каждого уровня глобальной температуры: −1, 0, +1, +2 и +3 градуса Цельсия.
Исследование показало, что чем выше была температура, тем сильнее шел дождь, вызывая в дальнейшем наводнение. Эксперты убеждены, что если бы климат не потеплел за XX век на один градус, то шанс образования ливня 2011 года был бы вдвое ниже.
Неутешительный прогноз по теме изменения климата сделали и учёные из Агентства по охране окружающей среды. Они убеждены в том, что дальнейшее глобальное потепление может привести к росту числа суицидов.