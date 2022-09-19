На Курилах началось извержение самого высокого вулкана
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
Информационно-развлекательный портал Citysakh.ru со ссылкой на телеграм-канал KURIL BAND пишет, что на Курильском острове Атласова начал извержение самый высокий вулкан — Алаид. На протяжении нескольких последних дней он выбрасывал столбы пепла.
На данный момент вулкану присвоен оранжевый авиационный код, так как пепловые выбросы могут достигать 6 метров над уровнем неба и представлять опасность для самолетов. Алаид считался действующим, но извергался последний раз в 2012 году.
Недавно мы писали о том, что ученые узнали причину крупнейших извержений вулканов в истории. Дальнейшие исследования помогут контролировать фундаментальные процессы системы Земли, которые влияют на климат и экосистему планеты.
Олеся Маевская