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16:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Курилах началось извержение самого высокого вулкана

Пострадавших нет.

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Информационно-развлекательный портал Citysakh.ru со ссылкой на телеграм-канал KURIL BAND пишет, что на Курильском острове Атласова начал извержение самый высокий вулкан — Алаид. На протяжении нескольких последних дней он выбрасывал столбы пепла.

На данный момент вулкану присвоен оранжевый авиационный код, так как пепловые выбросы могут достигать 6 метров над уровнем неба и представлять опасность для самолетов. Алаид считался действующим, но извергался последний раз в 2012 году.

Недавно мы писали о том, что ученые узнали причину крупнейших извержений вулканов в истории. Дальнейшие исследования помогут контролировать фундаментальные процессы системы Земли, которые влияют на климат и экосистему планеты.

Олеся Маевская

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