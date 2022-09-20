Народные приметы на 20 сентября: следите за облаками
В этот день лучше не избегать блюд с луком: чем больше съедите овоща, тем здоровее, крепче и счастливее будете в следующем году.
В этот день лучше не избегать блюд с луком: чем больше съедите овоща, тем здоровее, крепче и счастливее будете в следующем году.
20 сентября православные чтят память преподобного Луки Глубокореченского, в народе же этот день называют Луковым днем. В народе лук пользовался большим уважением как крайне полезный овощ, но именно сегодня стоит уделить ему особое внимание.
В этот день было принято готовить и есть много блюд с луком, нанизывать на нить луковицы и вешать это «ожерелье» на скот, чтобы уберечь ее от хворей. А девушки мыли отваром луковой шелухи волосы. Примет, связанных с Луковым днем, тоже немало.
Если птичьи стаи летают высоко или вишня долго стоит в листве, значит, зима будет теплой. А вот луковицы в толстом слое шелухи и покрытые шишками нижние части елок — предвестники сильных зимних морозов. Но лучше будет обратить внимание на облака.
Белые облака сулят ненастья. Если же белоснежные облака появляются не первый день — будет холодно, а мрачные или сгущающиеся тучи — вестники грядущего дождя.