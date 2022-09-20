Марсоход NASA зафиксировал несколько столкновений с метеоритами
Четыре подтвержденных удара вызвали небольшие марсотрясения магнитудой не более 2,0.
Четыре подтвержденных удара вызвали небольшие марсотрясения магнитудой не более 2,0.
Посадочный модуль NASA InSight Mars обнаружил сейсмические волны от падения четырех метеоритов в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.
Первый выявленный учеными метеорит вошел в атмосферу Марса 5 сентября 2021 года и распался на три части, каждая из которых оставила после себя кратеры. Три других падения небесных тел произошли 27 мая 2020 года, 18 февраля и 31 августа 2021 года соответственно. Всего сейсмометр модуля InSight зафиксировал более 1300 марсотрясений.
«Нам удалось зафиксировать четыре набора подземных толчков, которые были однозначно связаны с ударами метеоритов по поверхности Марса. Вычисленные нами точки падения этих болидов были впоследствии подтверждены в ходе спутниковых наблюдений за поверхностью планеты. Это позволяет использовать подобные удары метеоритов для изучения структуры недр Марса», — пишут исследователи.
Недавно мы писали о том, что марсианский песок будут использовать для 3D-печати деталей ракет. Использование грунта сократит издержки и облегчит работу астронавтов.
Олеся Маевская