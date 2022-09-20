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15:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Марсоход NASA зафиксировал несколько столкновений с метеоритами

Четыре подтвержденных удара вызвали небольшие марсотрясения магнитудой не более 2,0.

Посадочный модуль NASA InSight Mars обнаружил сейсмические волны от падения четырех метеоритов в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Первый выявленный учеными метеорит вошел в атмосферу Марса 5 сентября 2021 года и распался на три части, каждая из которых оставила после себя кратеры. Три других падения небесных тел произошли 27 мая 2020 года, 18 февраля и 31 августа 2021 года соответственно. Всего сейсмометр модуля InSight зафиксировал более 1300 марсотрясений.

«Нам удалось зафиксировать четыре набора подземных толчков, которые были однозначно связаны с ударами метеоритов по поверхности Марса. Вычисленные нами точки падения этих болидов были впоследствии подтверждены в ходе спутниковых наблюдений за поверхностью планеты. Это позволяет использовать подобные удары метеоритов для изучения структуры недр Марса», — пишут исследователи.

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Недавно мы писали о том, что марсианский песок будут использовать для 3D-печати деталей ракет. Использование грунта сократит издержки и облегчит работу астронавтов.

Олеся Маевская

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