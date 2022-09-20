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17:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Землетрясение магнитудой 7,5 оставило жителей Мексики без света

Эпицентр находился в 37 километрах от города Аквилы на глубине в 15 километров.

В пятилетнюю годовщину двух разрушительных толчков, унесших жизни 370 человек, в штате Мичоакан на западе Мексики произошло сильное землетрясение. 1,2 миллиона жителей из пяти регионов остались без электричества.

The Guardian сообщает, что в результате землетрясения многие здания деформировались, рухнул торговый центр, из-за чего погиб один человек, несколько людей ранены. Власти эвакуируют людей.

19 сентября 1985 года в Мексике также произошло землетрясение, в результате которого погибло 5000 человек. Из-за дурной репутации местные жители опасаются этого дня.

Недавно мы писали о том, что в Лихтенштейне землетрясение прервало заседание о землетрясениях. Местные жители и представители власти не пострадали.

Олеся Маевская

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