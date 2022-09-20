Землетрясение магнитудой 7,5 оставило жителей Мексики без света
Эпицентр находился в 37 километрах от города Аквилы на глубине в 15 километров.
Эпицентр находился в 37 километрах от города Аквилы на глубине в 15 километров.
В пятилетнюю годовщину двух разрушительных толчков, унесших жизни 370 человек, в штате Мичоакан на западе Мексики произошло сильное землетрясение. 1,2 миллиона жителей из пяти регионов остались без электричества.
The Guardian сообщает, что в результате землетрясения многие здания деформировались, рухнул торговый центр, из-за чего погиб один человек, несколько людей ранены. Власти эвакуируют людей.
19 сентября 1985 года в Мексике также произошло землетрясение, в результате которого погибло 5000 человек. Из-за дурной репутации местные жители опасаются этого дня.
Недавно мы писали о том, что в Лихтенштейне землетрясение прервало заседание о землетрясениях. Местные жители и представители власти не пострадали.
Олеся Маевская