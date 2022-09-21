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14:42 (мск), источник: Звук

Блуп, блуп и блуп: NASA опубликовало звук метеорита, врезающегося в Марс

Впервые в истории NASA удалось сделать запись звука падения метеорита на Марс, пишет Business Insider.

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Источник: CC0/Aynur_zakirov

На записи, как отметили в космическом агентстве, можно различить три «блупа» — очень низких звука, напоминающих удар камня о воду.

Они сопровождают каждую стадию «смерти» небесного тела. В частности, вхождение в атмосферу Марса, последующий разрыв на несколько частей и их столкновение с поверхностью Красной планеты.

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Момент был зафиксирован посадочным модулем Nasa InSight 5 сентября 2021 года.

Звук, больше похожий на бульканье или запуск «лягушки» по воде, был вызван особенным атмосферным эффектом.

На Земле подобное можно встретить в пустынях, когда после захода Солнца часть тепла сохраняется атмосферой и звуковые волны разной частоты проходят через нее с разной скоростью.

Как итог — низкий звук слышится раньше высокого. Рядом с местом удара он будет больше напоминать хлопок, а для находящихся далеко от места падения небесного тела сначала дойдут басовые звуки, пресловутый «бульк».

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