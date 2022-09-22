Телескоп Уэбба сделал лучший снимок Нептуна за десятилетия
На снимках можно четко разглядеть кольца планеты.
На снимках можно четко разглядеть кольца планеты.
NASA опубликовало новые изображения самой далекой планеты Солнечной системы. Последние снимки Нептуна были сделаны зондом «Вояджер-2» в августе 1989 года.
Фотографии газового гиганта были получены с помощью установленной на борту космического телескопа камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam. Поскольку находящийся в атмосфере Нептуна газообразный метан сильно поглощает красный и инфракрасный свет, планета кажется темной.
Однако облака, состоящие из метанового льда, отражают солнечный свет и выглядят как яркие полосы и пятна. На фото также попали семь из четырнадцати спутников Нептуна, среди которых больше всех заметен Тритон.
Недавно телескоп Уэбба сделал снимки россыпи звезд в туманности Ориона. Астрономы уверены, что ее изучение поможет понять, что происходило в течение первого миллиона лет существования Солнечной системы.
Олеся Маевская