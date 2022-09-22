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16:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп Уэбба сделал лучший снимок Нептуна за десятилетия

На снимках можно четко разглядеть кольца планеты.

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NASA опубликовало новые изображения самой далекой планеты Солнечной системы. Последние снимки Нептуна были сделаны зондом «Вояджер-2» в августе 1989 года.

Фотографии газового гиганта были получены с помощью установленной на борту космического телескопа камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam. Поскольку находящийся в атмосфере Нептуна газообразный метан сильно поглощает красный и инфракрасный свет, планета кажется темной.

Однако облака, состоящие из метанового льда, отражают солнечный свет и выглядят как яркие полосы и пятна. На фото также попали семь из четырнадцати спутников Нептуна, среди которых больше всех заметен Тритон.

Недавно телескоп Уэбба сделал снимки россыпи звезд в туманности Ориона. Астрономы уверены, что ее изучение поможет понять, что происходило в течение первого миллиона лет существования Солнечной системы.

Олеся Маевская

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