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19:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Доминиканскую Республику обрушился шторм третьей категории

Синоптики предполагают, что достигнув восточной части Канады, он ослабнет.

Источник: Reuters

Ураган «Фиона» стал первым тропическим штормом нынешнего сезона ураганов в Атлантике, который направился на населенные территории. Накануне он обрушился на Доминикану, Пуэрто-Рико и соседние острова. Как сообщает The Guardian, есть жертвы.

Из-за урагана почти 12,5 тысячи человек были вынуждены оставить свои дома и укрыться в убежищах. Более 285 000 людей из 1,47 миллиона островитян остались без электричества, еще 837 000 человек — без водоснабжения. Повреждены более 2,5 тысячи жилых домов, четыре моста, дороги и акведуки.

По данным Центра ураганов, максимальная скорость ветра Фионы достигает 185 километров в час. Ураган двигается на северо-запад и предположительно достигнет четвертой категории в пятницу, когда приблизится к Бермудским островам. В некоторых районах уже выпало более 64 сантиметров осадков.

Синоптики строят утешительный прогноз: к выходным, когда Фиона достигнет восточной части Канады, ураган ослабнет. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер заявил, что властям потребуется несколько дней, чтобы оценить последствия шторма.

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Недавно из-за тайфуна «Муифа» в Китае эвакуировали более миллиона человек. Национальный метеорологический центр страны объявил красный уровень опасности.

Олеся Маевская

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