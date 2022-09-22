На Доминиканскую Республику обрушился шторм третьей категории
Синоптики предполагают, что достигнув восточной части Канады, он ослабнет.
Синоптики предполагают, что достигнув восточной части Канады, он ослабнет.
Ураган «Фиона» стал первым тропическим штормом нынешнего сезона ураганов в Атлантике, который направился на населенные территории. Накануне он обрушился на Доминикану, Пуэрто-Рико и соседние острова. Как сообщает The Guardian, есть жертвы.
Из-за урагана почти 12,5 тысячи человек были вынуждены оставить свои дома и укрыться в убежищах. Более 285 000 людей из 1,47 миллиона островитян остались без электричества, еще 837 000 человек — без водоснабжения. Повреждены более 2,5 тысячи жилых домов, четыре моста, дороги и акведуки.
По данным Центра ураганов, максимальная скорость ветра Фионы достигает 185 километров в час. Ураган двигается на северо-запад и предположительно достигнет четвертой категории в пятницу, когда приблизится к Бермудским островам. В некоторых районах уже выпало более 64 сантиметров осадков.
Синоптики строят утешительный прогноз: к выходным, когда Фиона достигнет восточной части Канады, ураган ослабнет. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер заявил, что властям потребуется несколько дней, чтобы оценить последствия шторма.
Недавно из-за тайфуна «Муифа» в Китае эвакуировали более миллиона человек. Национальный метеорологический центр страны объявил красный уровень опасности.
Олеся Маевская