День осеннего равноденствия: что нужно знать
День осеннего равноденствия празднуется, когда долгота дня после длительного сокращения становится равной долготе ночи. В этом году праздник выпал на 23 сентября.
День осеннего равноденствия празднуется, когда долгота дня после длительного сокращения становится равной долготе ночи. В этом году праздник выпал на 23 сентября.
С точки зрения астрономии, в день равноденствия Солнце пересекает невидимую линию на небе, которая совпадает с плоскостью земного экватора. После этого дня тепло Солнца «переходит» на Южное полушарие. В нашем Северном полушарии это означает наступление астрономической осени.
С древних времен этот день имел особое ритуальное значение. В славянской мифологии «осенины» были посвящены сбору урожая и первых плодов. В числе традиций, поддерживаемых в этот день, было создание оберегов из рябины, а также ритуальное сжигание старой одежды, а вместе с ней — старых проблем. Кроме того, могли на пороге дома облить детей холодной водой. Считалось, что это сделает их здоровее.
С днем осеннего равноденствия связаны и многие приметы. Так, считается, что если в этот день ясная погода, то зима будет теплой. Ну, а если на рябине множество ягод, то впору готовиться к безжалостным холодам.
В целом же, народная мудрость рекомендует в этот день избегать ссор, отпустить все проблемы и подвести жизненные итоги. Полезным будет время, проведенное на природе, а также в кругу близких.