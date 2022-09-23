Исследование: глобальное потепление делает озера менее голубыми
Изменение цвета воды в озере может указывать на ухудшение состояния экосистемы.
Изменение цвета воды в озере может указывать на ухудшение состояния экосистемы.
Сотрудники Университета Саутерн Методист, Университета Северная Каролина в Чапел Хилл, Государственного университета Иллинойса, Питтсбургского университета, Государственного университета Колорадо и Университета штата Канзас обратили внимание на то, что исследования водоемов Земли никогда не затрагивали их цвет.
Ученые проанализировали 5,14 миллионов спутниковых изображений 85 360 озер и водохранилищ по всему миру с 2013 по 2020 год. Оказалось, что зелено-коричневые озера, часть из которых раньше была более голубого цвета, составляют 69% всех водоемов планеты. Притом в засушливых регионах, внутри континентальных районов и вдоль береговой линии оттенок намного темнее.
«Никто никогда не изучал цвет озер в глобальном масштабе, — сказал Сяо Ян, гидролог Университета Саутерн Методист и ведущий автор исследования, — в прошлом проводились исследования, которые, возможно, охватывают 200 озер по всему миру». Цвет озера может меняться от разных факторов: от сезонности до изменений роста водорослей, поэтому ученые определили основной цвет для каждого озера, выбрав наиболее частый оттенок за семь лет.
Исследование было опубликовано в Geophysical Research Letters, а полученные результаты авторы превратили в интерактивную карту. Кроме того, в новой работе указано, как различные степени потепления могут повлиять на цвет воды, если тенденция изменения климата сохранится.
По прогнозам специалистов, изменение климата может уменьшить процент голубых озер, многие из которых находятся в Скалистых горах, на северо-востоке Канады, в Северной Европе и Новой Зеландии. «Теплые водоемы, в которых цветут водоросли, будут приобретать зеленый цвет», — уточнила Кэтрин О’Рейли, водный эколог из Университета штата Иллинойс и соавтор нового исследования. Это изменение, например, коснется Великих озер Северной Америки.
Голубые озера, на долю которых приходится менее одной трети озер мира, как правило, более глубокие и находятся в прохладных, высоких широтах с большим количеством осадков и зимним ледяным покровом.
Но несмотря на их расположение, при ухудшении и даже сохранении текущей климатической ситуации они рискуют стать зелено-коричневыми.
Однако не только климат влияет на эти изменения — важными факторами также являются водоросли и отложения, температура воздуха и осадки, глубина водоема и высота над уровнем моря и деятельность человека, включая рыболовство.
Недавно команда датских метеорологов и ученых Копенгагенского университета пришла к выводу, что глобальное изменение климата спровоцирует мощнейшие ливни, которые окутают весь мир.
Олеся Маевская