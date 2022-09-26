Исследование: тревожные сны приводят к деменции в старости Мужчины страдают от этого в пять раз чаще женщин
Фоторепортажи
29Боже храни короля: биография Карла III в фотографиях
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
10:17 (мск), источник: ТАСС

Юпитер 26 сентября окажется на самом близком за 59 лет расстоянии от Земли

Планета будет находиться в созвездии Рыб вблизи небесного экватора.

Источник: NASA

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Юпитер, находящийся в противостоянии с Солнцем, окажется в понедельник на наименьшем за последние 59 лет расстоянии от Земли, об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московского планетария.

Юпитер, Земля и Солнце 26 сентября выстроятся в одну линию. При этом Юпитер окажется недалеко от ближайшей в Солнцу точки своей орбиты (перигелия), на расстоянии 4,96 астрономических единиц от небесного светила. Совпадение двух этих событий называется великим противостоянием Юпитера. Оно происходит примерно раз в 12 лет и примечательно тем, что расстояние между Землей и Юпитером тоже сокращается до минимальных значений (3,95 астрономических единиц).

«Расстояние между Землей и Юпитером в день противостояния будет наименьшим, и не только в 2022 году, но и за последние 59 лет», — сказали в пресс-службе планетария.

Юпитер будет находиться в созвездии Рыб вблизи небесного экватора. В северных широтах он впервые за несколько лет поднимется достаточно высоко над горизонтом.

«В сентябре блеск планеты достиг почти минус третьей звездной величины (- 2,9m), что делает его третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры. И сейчас Юпитер нельзя не заметить — яркое светило сияет с вечера и всю ночь над юго-восточным горизонтом», — также пояснили астрономы.

Моменты противостояния считаются наилучшим временем для наблюдения планет-участниц этого явления, так как они находятся максимально близко к Земле и хорошо освещены Солнцем. Следующее великое противостояние Юпитера ожидается 1 октября 2034 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Кремле прокомментировали, сколько может продлиться период мобилизации
Какое значение имело строительство семи высоток для Сталина
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»