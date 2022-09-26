Юпитер 26 сентября окажется на самом близком за 59 лет расстоянии от Земли
Планета будет находиться в созвездии Рыб вблизи небесного экватора.
Планета будет находиться в созвездии Рыб вблизи небесного экватора.
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Юпитер, находящийся в противостоянии с Солнцем, окажется в понедельник на наименьшем за последние 59 лет расстоянии от Земли, об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московского планетария.
Юпитер, Земля и Солнце 26 сентября выстроятся в одну линию. При этом Юпитер окажется недалеко от ближайшей в Солнцу точки своей орбиты (перигелия), на расстоянии 4,96 астрономических единиц от небесного светила. Совпадение двух этих событий называется великим противостоянием Юпитера. Оно происходит примерно раз в 12 лет и примечательно тем, что расстояние между Землей и Юпитером тоже сокращается до минимальных значений (3,95 астрономических единиц).
«Расстояние между Землей и Юпитером в день противостояния будет наименьшим, и не только в 2022 году, но и за последние 59 лет», — сказали в пресс-службе планетария.
Юпитер будет находиться в созвездии Рыб вблизи небесного экватора. В северных широтах он впервые за несколько лет поднимется достаточно высоко над горизонтом.
«В сентябре блеск планеты достиг почти минус третьей звездной величины (- 2,9m), что делает его третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры. И сейчас Юпитер нельзя не заметить — яркое светило сияет с вечера и всю ночь над юго-восточным горизонтом», — также пояснили астрономы.
Моменты противостояния считаются наилучшим временем для наблюдения планет-участниц этого явления, так как они находятся максимально близко к Земле и хорошо освещены Солнцем. Следующее великое противостояние Юпитера ожидается 1 октября 2034 года.