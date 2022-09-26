Как выглядит новый остров в Тихом океане. Фото
Что стало причиной образования и почему это опасно.
Что стало причиной образования и почему это опасно.
В Тихом океане после извержения подводного вулкана появился новый остров, который продолжает увеличиваться в размерах. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на данные НАСА.
Маленький остров образовался в районе Тонги, в юго-западной части Тихого океана, где много подводных вулканов. Один из них — Home Reef — проснулся 10 сентября 2022 года и продолжает до сих пор извергать лаву, пар и пепел. Ежедневный отчет публикует в своих социальных сетях Геологическая служба Тонги. Через 11 часов после начала извержения над поверхностью воды появился новый остров и начал быстро расти в размерах. НАСА сделало его снимки со спутников.
14 сентября местные геологи подсчитали, что площадь острова составляет 4 тыс. квадратных метров. К 20 сентября новый объект в Тихом океане увеличился в 6 раз и вырос до 24 тыс. квадратных метров.
Острова, созданные подводными вулканами, могут быть недолговечными и быстро разрушаться под воздействием окружающей среды, поясняет издание «NASA Earth Observatory». Но иногда способны сохраниться на десятилетия. Согласно последнему сообщению Геологической службы Тонги в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), вулкан все еще извергается.
Его активность не представляет большого риска для пролетающих в этой зоне самолетов, а также для жителей ближайших островов. Морским судам рекомендовано пока избегать зону извергающегося вулкана и проплывать на расстоянии не менее 4 км от него. Королевство Тонга — государство в Полинезии, расположенное на 177 вулканических и коралловых островах одноименного архипелага.
Ранее стало известно о природном инциденте на Курильских островах. Здесь 1 сентября 2022 года вулкан Эбеко выбросил столб пепла во время торжественной школьной линейки. Это произошло в городе Северо-Курильск на острове Парамушир.