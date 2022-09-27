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10:56 (мск), источник: Газета.Ру

Астрофизики выяснили, почему рябит Млечный Путь

Астрофизики обнаружили, что Млечный Путь рябит из-за разрыва созвездия Стрельца.

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Источник: CC0/theartofsounds2001

Астрофизики из Лундского университета объяснили появление загадочной ряби в Млечном Пути карликовой галактикой из созвездия Стрельца, работа ученых была опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

С помощью космического телескопа Gaia специалисты обнаружили рябь в больших частях внешнего диска галактики. После этого ученые измерили силу ряби во всех частях диска Млечного пути, оказалось, что сильнее всего рябит созвездие Стрельца.

По словам ученых, сейчас созвездие Стрельца медленно разрывается на части, раньше оно занимало около 20% массы диска галактики. Такой эффект может быть вызван карликовой галактикой, которая врезалась в Млечный путь сотни млн лет назад.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что на Марсе нашли несколько тысяч килограммов земного мусора, в том числе неработающее оборудование, неактивные космические корабли, упавшие на планету орбитальные аппараты и многое другое.

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